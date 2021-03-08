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لليوم الخامس تواليا.. انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-08T08:22:45+0000
لليوم الخامس تواليا.. انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، بنسبة بلغت 58 في المئة لتصل الى 45 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 58.18 بالمئة لتصل الى 45 مليوناً و655 الف دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 109 مليوناً و16 ألف دولار.

وذهبت جميع المشتريات البالغة 45 مليوناً و655 الف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تتقدم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 8 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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