لليوم الخامس تواليا .. النفط يواصل التراجع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا مستمرا في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بينما خيم الوباء الدائم على توقعات الطلب.

ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 67.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفض النفط الأمريكي أيضًا 33 سنتًا ، أو 0.51٪ ، إلى 64.27 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأربعة أسابيع متتالية بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب للإغلاق بسبب الطقس البارد القارس.

زادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وقدر تقرير صناعي صدر يوم الثلاثاء انخفاضًا بمقدار مليون برميل.

وعلى صعيد الطلب ، أوقف عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح COVID-19 من AstraZeneca بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة.

وتشهد ألمانيا أيضًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بينما تخطط إيطاليا لإغلاق وطني في عيد الفصح وستفرض فرنسا قيودًا أكثر صرامة.