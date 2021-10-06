لليوم الخامس توالياً .. النفط يواصل ارتفاعه

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس يوم الأربعاء، وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة وسط مؤشرات على شحة أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.15٪ أو 12 سنتًا عند 79.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، وزاد خام برنت 0.15 بالمئة أو 82.68 سنتا دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.

واتفقت أوبك + يوم الاثنين على الالتزام باتفاق يوليو/ تموز لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل ، مع إلغاء 5.8 ملايين برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الحالية.

وكانت الزيادة (أوبك +) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق ، بالنظر إلى أزمة الطاقة في جميع أنحاء العالم. وليس من المستغرب أن تكون هناك تكهنات بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع.

وفي أواخر الشهر الماضي ، قالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + (JTC) إنها تتوقع عجزًا قدره 1.1 مليون برميل يوميًا هذا العام ، والذي قد يتحول إلى فائض 1.4 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50٪ هذا العام ، مما زاد من الضغوط التضخمية التي تشعر الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة والهند بالقلق من أنها ستؤدي إلى عرقلة التعافي من جائحة COVID-19.