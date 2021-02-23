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لليوم الثاني.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-23T07:24:06+0000
لليوم الثاني.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة العراقية بغداد وأقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ( 23 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، اما بورصة الحارثية فقد سجلت 145750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحه صباح أمس الاثنين سجلت 145950 ديناراً عراقياً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145700 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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