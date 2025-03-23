لليوم الثاني.. معمل في البصرة بقيمة مليار و300 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة العراقي خالد بتال نجم، اليوم الأحد، عن إعادة افتتاح ووضع حجر الأساس لمعمل أسمدة أبي الخصيب النيتروجينية، جنوبي البصرة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة في إنتاج الأسمدة الذي سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية.

وقال نجم في كلمة له خلال حفل الافتتاح، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الوزارة عازمة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها وبالرغم من وجود بعض النقاط السلبية على هذا الأمر إلا إنه سيساهم بالنهوض بواقع الصناعات وتطويرها في عموم العراق"، مؤكداً إن "معمل أسمدة أبي الخصيب انشأ بقيمة مليار و300 مليون دولار ويتماشى مع قانون البصرة عاصمة الصناعات العراقية".

واضاف أن "البصرة هي الرافد الحقيقي لموازنة البلد وبنسبة تفوق 90٪ من مجمل موازنات العراق ووجودنا اليوم في هذه المحافظة وافتتاح هذه المصانع ما هو إلا مكافأة لهذه المحافظة المعطاء، والتي ستنعكس على كل أبناء المدينة على أسواقها المحلية وأسواق العمل".

وأمس السبت، أعلن وزير الصناعة العراقي خالد بتال نجم، عن توقيع عقدين استثماريين مهمين مع شركة "شانغ شين" الصينية، أحدهما لإنشاء مدينة صناعية كبرى في البصرة باستثمارات تتجاوز ملياري دولار.