لليوم الثاني.. مزاد البنك المركزي يبيع 90% من الدولار كحوالات خارجية

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي، من الدولار، أكثر من 90%، يوم الإثنين، بمشاركة 8 مصارف و31 شركة صرافة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك باع في مزاده اليوم 298 مليوناً و344 ألفاً و336 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن، معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 270 مليوناً و694 الفا و336 دولاراً، بنسبة 90% مقارنة بالمبيعات النقدية البالغة 27 مليون و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن، المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 31 شركات.

وكان البنك، باع في مزاده يوم أمس الأحد، 296 مليوناً و396 ألفاً و196 دولاراً، حيث بلغت أيضا 90% لتعزيز الأرصدة في الخارج.