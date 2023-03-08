لليوم الثاني.. مبيعات مزاد العملة العراقي تتعدى 200 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي من الدولار ولليوم الثاني على التوالي في مزاد العملة اليوم الاربعاء، حاجز 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 223 مليونا و 406 ألاف و 794 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية بسعر 1310 دنانير لكل دولار وللحوالات الخارجية بذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار توزعت ما بين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 123 مليونا و306 ألاف و 794 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 100 مليون و100 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 80 شركة.