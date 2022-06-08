لليوم الثاني .. مبيعات البنك المركزي العراقي تقترب من 240 مليون دولار

شفق نيوز/ اقتربت مبيعات البنك المركزي خلال مزاده، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي 240 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 238 مليونا، و427 الفا، و371 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 192 مليونا، و477 الفا، و 371 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 45 مليونا، و950 الفا، دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 204 شركات توسط.