لليوم الثاني.. أكثر من 200 مليون دولار مبيعات البنك العراقي من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية لليوم الثاني على التوالي في مزاد اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 230 مليونا و 299 الفا و 446 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 214 مليوناً و 69 الفاً و 446 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 16 مليوناً، و 230 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 50 شركة.