لليوم الثاني على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة 50% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي يوم الاثنين، تراجعا بنسبة 50%، وهو التراجع الثاني على التوالي هذا الأسبوع منذ تغيير سعر صرف الدينار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 50% لتصل الى 34 مليون و163 ألف و878 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليون و605 ألف دولار.

وأضاف أن الطلب توزع بواقع 33 مليون و63 ألف و878 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة مليون و100 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف البالغة 15 مصرفا، و9 شركات وساطة في مزاد العملة لم تتقدم بأي عروض لبيع الدولار.