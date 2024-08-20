لليوم الثاني على التوالي .. انخفاض أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، مع من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.29 دولار، ليصل الى 74.35 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.20دولار ليصل الى 77.35 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط، بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحًا لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، وضعف الطلب الصيني.