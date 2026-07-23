لليوم الثاني على التوالي: الدولار يواصل صعوده في بغداد وأربيل

شفق نيوز / بغداد - أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التعاملات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء التي بلغت 150,250 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 150,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,650 ديناراً.