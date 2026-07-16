لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يتراجع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات في البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153,300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153,050 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,950 دينارًا.