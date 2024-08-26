لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 531 ألف دينار، وسعر الشراء 526 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 501 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 497 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 ألف دينار و545 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف دينار و515 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 455 ألف دينار.