لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 526 ألف دينار، وسعر الشراء 522 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 496 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 492 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 ألف دينار و540 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 605 آلاف دينار، وعيار 22 سعر بيع 555 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 455 ألف دينار.