لليوم الثاني.. عطلة الزيارة تُبقي أسواق الذهب في بغداد مغلقة وأربيل تسجل ارتفاعاً بالأسعار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استمر إغلاق أسواق الذهب في بغداد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي بسبب عطلة زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما واصلت أسواق أربيل تعاملاتها بشكل اعتيادي مع تسجيل ارتفاع في الأسعار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في بعض محال الصاغة القليلة التي فتحت أبوابها ببغداد تراوحت بين 870 ألفاً و880 ألف دينار لبيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 ألفاً و850 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد ارتفعت الأسعار إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 916 ألف دينار، وعيار 21 نحو 875 ألفاً، فيما سجل عيار 18 نحو 750 ألف دينار.

ويُحدد سعر الذهب في الأسواق المحلية وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في البلاد كافة يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع إحياء زيارة الأربعينية.

ويحيي المسلمون الشيعة في محافظة كربلاء العراقية ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).