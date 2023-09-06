لليوم الثاني.. أسعار خام البصرة تلامس 90 دولارا

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء، لتلامس 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 17 سنتا أو ما يعادل 0.20% ليصل الى 86.61 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 17 سنتا ايضا او ما يعادل 0.20% ليصل الى 89.56 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط، مع شحة المعروض مع إعلان استمرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل فضلا عن الخفض المقرر من قبل منظمة أوبك لأعضائها.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من دولار واحد، لتصل نحو 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.