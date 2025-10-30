لليوم الثاني.. أسعار خاميّ البصرة تتراجع وسط انخفاض النفط العالمية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.39 دولاراً بما يعادل 2.15%‎‎ ليصل إلى 63.34 دولاراً، كما تراجع خام البصرة المتوسط 1.39 دولاراً بما يعادل 2.09% ‎ليصل 65.19 دولاراً.

وهبطت أسعار النفط العالمية مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين على أمل ظهور مؤشرات على انحسار التوترات التي تخيم على توقعات النمو الاقتصادي.