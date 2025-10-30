لليوم الثاني.. أسعار خاميّ البصرة تتراجع وسط انخفاض النفط العالمية
حقل نفطي عراقي/ عدسة وكالة شفق نيوز
2025-10-30T06:08:46+00:00
شفق
نيوز- متابعة
تراجعت
أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، مع انخفاض
أسعار النفط عالمياً.
وانخفضت
أسعار خام البصرة الثقيل 1.39 دولاراً بما يعادل 2.15% ليصل إلى 63.34 دولاراً، كما تراجع خام
البصرة المتوسط 1.39 دولاراً بما يعادل 2.09% ليصل 65.19 دولاراً.
وهبطت
أسعار النفط العالمية مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين على أمل
ظهور مؤشرات على انحسار التوترات التي تخيم على توقعات النمو الاقتصادي.