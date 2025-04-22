لليوم الثاني.. أسعار الذهب تقفز لـ710 آلاف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ قفزت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك تزامناً مع ارتفاع أونصة الذهب عالمياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 710 آلاف دينار، وسعر الشراء 706 آلاف دينار، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 694 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 680 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 676 ألفاً، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 664 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 710 آلاف دينار 720 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 680 ألفاً و690 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث سجل عيار 24 بيع 810 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 710 آلاف دينار وعيار 18 بيع 608 آلاف دينار.