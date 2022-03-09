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لليوم الثاني .. أسعار الذهب تسجل قفزة جديدة بالاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T10:00:37+0000
لليوم الثاني .. أسعار الذهب تسجل قفزة جديدة بالاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء (9 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 418 الف دينار، وسعر الشراء 412 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 410 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 378 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 372 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و385 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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