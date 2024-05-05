لليوم الثاني.. أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 469 ألف دينار، وسعر الشراء 465 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 439 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 435 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 ألف دينار و480 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 440 ألفاً و450 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 540 ألف دينار، وعيار 22، 500 ألف دينار، وعيار 21، 475 ألفاً، وعيار 18، 410 آلاف دينار.