سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني .. أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-25T08:21:46+0000
لليوم الثاني .. أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاربعاء، (25 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

Date: 2021-12-07 08:20:34
لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-09 10:12:57
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

مع نهاية الأسبوع.. استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-04-21 08:13:49
مع نهاية الأسبوع.. استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-16 09:00:40
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

Date: 2021-03-13 07:07:37
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-09 10:50:39
استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-11 07:54:42
انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-30 09:19:20
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية