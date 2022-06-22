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لليوم الثاني .. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-22T07:23:26+0000
لليوم الثاني .. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148475 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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