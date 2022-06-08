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لليوم الثاني .. خام البصرة يواصل الارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T08:59:30+0000
لليوم الثاني .. خام البصرة يواصل الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الاربعاء، بشكل طفيف، ليصل إلى أكثر من 111 دولارا للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.16 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.14% ليصل الى 111.60 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 124.09 دولارا بارتفاع بلغ 1.91 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 118.86 دولاراً بارتفاع 1.85 دولار، وبلغ الخام العربي السعودي 118.73 دولاراً بارتفاع بلغ 0.20 دولار، وسجل مزيج إيران الثقيل الذي 116.19 دولاراً بارتفاع 0.46دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 125.62 دولارا بارتفاع بلغ 0.50 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 126.38 دولارا بارتفاع بلغ 1.08 دولار.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع شح المعروض وتوقعات بانخفاض المخزون الأمريكي.

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