لليوم الثاني.. خاما البصرة يتراجعان رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل 37 سنتاً بما يعادل 0.63%‎‎ ليصل إلى 58.23 دولاراً، وكذلك هبطت أسعار خام البصرة المتوسط 37 سنتاً بما يعادل 0.61% ليصل 60.08 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط على إثر احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية مما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين وأثارت المخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات.