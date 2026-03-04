لليوم الثاني تواليا .. أسعار خام البصرة ترتفع بأكثر من 6٪

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بأكثر من 3‎%‎، اليوم الأربعاء ، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر الحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2.32 دولار بما يعادل 3.24%‎‎ ليصل الى 74.4 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 2.32 دولار بما يعادل 3.15% ليصل 75.99 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط مع تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما تباطأت وتيرة المكاسب مقارنة بالجلسات السابقة بعد حديث الرئيس الأمريكي عن احتمال مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت 82.57 دولارا، وارتفع خام تكساس الأمريكي 75.28 دولارا.