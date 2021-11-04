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لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-04T09:48:55+0000
لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" لليوم الثاني توالياً في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (4 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 364 الف دينار، و سعر الشراء 360 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاربعاء 366 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 334 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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