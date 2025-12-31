لليوم الثاني تواليا .. أسعار الذهب تنخفض بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 875 الف دينار، وسعر الشراء 871 ألفا، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الثلاثاء 883 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 845 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 841 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 875 الفاً، و 885 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 845 ألفاً و 855 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 916 ألف دينار، وعيار 21 بيع 875 الفاً، وعيار 18 بيع 750 الف دينار.