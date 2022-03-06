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لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-06T09:07:36+0000
لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الأحد (6 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 404 آلاف دينار، وسعر الشراء 400 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس السبت 403 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 364 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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