لليوم الثاني تواليا خام البصرة ينخفض رغم ارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 39 سنتا بما يعادل 0.59%‎‎ ليصل الى 65.94 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 39 سنتا بما يعادل 0.57% ‎ليصل 67.49 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد مع انخفاض المخزونات الامريكية مما أضاف إلى الشعور في السوق بتقلص الإمدادات .

وبلغ سعر خام برنت 67.77 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.58 دولارا .