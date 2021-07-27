لليوم الثاني تواليا.. انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 214 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.14% لتصل إلى 214 مليوناً، و570 الفا و530 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 228 مليونا و680 الفا، و588 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 151 مليوناً و190الفا و530 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 63 مليوناً و380 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 25 شركة صرافة.