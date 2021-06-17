لليوم الثاني توالياً.. انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، يوم الخميس، لتسجل 211 مليون دولار أمريكي.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.84% لتصل إلى 211 مليوناً و578 ألفاً و732 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيها 213 مليوناً و380 ألفاً و597 دولارا أمريكيا.
وذهبت المشتريات البالغة 197 مليوناً و778 ألفاً و732 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليوناً و900 ألف دولار بشكل نقدي.
واشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.