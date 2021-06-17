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لليوم الثاني توالياً.. انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-17T10:16:13+0000
لليوم الثاني توالياً.. انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، يوم الخميس، لتسجل 211 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.84% لتصل إلى 211 مليوناً و578 ألفاً و732 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيها 213 مليوناً و380 ألفاً و597 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 197 مليوناً و778 ألفاً و732 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليوناً و900 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.

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