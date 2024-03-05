لليوم الثاني تواليا .. انخفاض أسعار النفط بعد فشل تعهدات الصين بشأن اقتصادها

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، إذ فشلت تعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد، في إقناع المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ الاستهلاك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ثلاثة سنتات إلى 82.77 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0159 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.63 دولارا.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت منخفضا 75 سنتا عند 82.80 دولارا للبرميل يوم الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار عند 78.74 دولارا للبرميل.

وتعهدت الصين "بتحويل" نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة مع تحديد هدف نمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي 5٪، على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لتقرير عمل رسمي صدر يوم الثلاثاء. جانب من اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب هذا الأسبوع.

وقال المحللون إن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يوفر دفعة لاستهلاك الوقود، ولكن سيكون من الصعب تحقيق الهدف هذا العام مقارنة بعام 2023، الذي استفاد من التأثير الأساسي الإيجابي لعام 2022 الذي ضربه فيروس كورونا، وهذا بدوره قد يؤثر على معنويات المستثمرين. .

وتعهدت الصين، في تقرير العمل، بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وبينما أدت المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني إلى انخفاض الأسعار، فإن عوامل العرض الناجمة عن قيام كبار المنتجين بتخفيض الإنتاج والمخاوف الجيوسياسية من الحرب بين إسرائيل وغزة عززت أسعار النفط الخام.

مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار وسط مخاوف النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

بدأت سوق النفط الفعلية في التضييق، كما يظهر ارتفاع الأسعار الفورية، وفقًا لمذكرة من محللي ANZ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انقطاع الإمدادات.

وقال محللو ANZ: "في حين أن التوترات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد بشكل مباشر على الإمدادات، فإن الاضطرابات في البحر الأحمر أدت إلى زيادة الوقت الذي يكون فيه النفط غير متوفر في السوق"، في إشارة إلى الرحلات الأطول التي يجب أن تستغرقها الناقلات المحملة بالنفط لتجنب المنطقة.

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته "رويترز" يوم الاثنين، في حين من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر أربعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس آذار.