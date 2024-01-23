لليوم الثاني تواليا .. انخفاض خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط ، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 73 سنتا ليصل الى 72.58دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 73 سنتا ليصل الى 75.28دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط العالمي إذ طغى القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود مطلع الأسبوع.