لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء ( 30 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 670 الف دينار، وسعر الشراء 666 الف دينار. وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 640 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 636 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 783 ألف دينار، وعيار 22 بيع 718 ألف دينار، وعيار 21 بيع 685 الف دينار، وعيار 18 بيع 587 الف دينار.