لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، (31 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 393 الف دينار، وسعر الشراء 389 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار و405 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).