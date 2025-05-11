لليوم الثاني تواليا .. استقرار الذهب مع استمرار تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاحد ( 11 ايار/مايو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 663 الف دينار، وسعر الشراء 659 الف دينار. وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 629 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 625 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 22 بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 575 الف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 142400 دينار مقابل 100 دولار.