لليوم الثاني تواليا.. ارتفاع مبيعات البنك للحوالات الخارجية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 129 مليونا و 3 الاف و 147 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 78 مليونا و803 آلاف و147 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 52 مليونا و200 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 214 شركة.