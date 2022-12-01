لليوم الثاني توالياً.. ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، مع ارتفاع النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 85 سنتا بما يعادل 1.07% ليصل الى 80.34 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 85 سنتا أو ما يعادل 1.15% ليصل الى 74.69 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا صباح اليوم قبل أن تعاود الارتفاع ليصل سعر برنت أكثر من 87 دولار للبرميل اليوم مع توقع قيام منظمة أوبك اجراء تخفيضات أكثر على إنتاج نفوط أعضائها وقرب حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي في 5 كانون الأول الحالي.