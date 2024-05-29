لليوم الثاني توالياً.. ارتفاع أسعار خامي البصرة مع صعود أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 81 سنتا ليصل الى 81.80 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 81 سنتا ليصل الى 84.75 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظون على تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.