لليوم الثاني تواليا .. ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الامدادات من فنزويلا وإيران

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 62.43 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 0203 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 58.15 دولارا.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7 بالمئة خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت الأسعار في أعقاب إلقاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام وتصريحه بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات النفط الروسية.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير اليوم الجمعة إن أسعار النفط ارتفعت بعد عدة أيام من التراجع وصححت بطريقة أو بأخرى التجاهل السابق للمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع ولا تزال زيادة الإمدادات هي المحرك الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.

وأضافت هايتونج فيوتشرز أنه ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة بإيران، فمن المرجح أن يكون التعافي محدودا ومن الصعب أن يستمر.