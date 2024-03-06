لليوم الثاني تواليا .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 145100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.