لليوم الثاني.. تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي إلى أقل من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي الى اقل من 200 مليون دولار لليوم الثاني على التوالي في مزاد العملة لهذا اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 193 مليونا و 716 الفا و 83 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 156 مليوناً و 596 الفاً و 83 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 37 مليونا و120 الفا على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 103 شركات.