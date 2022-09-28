لليوم الثاني .. تراجع أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 527 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.33% ليصل الى 81.41 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 27 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.35 % ليصل الى 77.41 دولارا.

وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 88.66 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 66 سنتا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 85.26 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 1.38 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا تدريجيا مع ارتفاع كبير للدولار ومع قيام البنك الفدرالي الامريكي والبنوك الاوربية برفع الفائدة لمحاربة التضخم مما يؤدي بالأسواق الى الركود.