سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-24T11:07:13+0000
لليوم الثاني.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الامريكي، اليوم الخميس، لتسجل 201 مليون دولار.

وذكر المراسل الاقتصادي في وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 5.19 بالمئة لتصل الى 201 مليون و153 الفاً و180 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيه 212 مليوناً و988 الفاً و795 دولاراً.

وأضاف أن الحوالات الخارجية بلغت خلال مزاد اليوم، 154 مليوناً و653 الفا و180 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 56 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة توسط.

related

انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-24 09:45:24
انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

Date: 2021-12-02 10:56:08
حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-23 10:15:01
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

Date: 2022-01-26 10:30:43
انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-29 10:02:01
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-05-03 08:59:38
بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-10-26 10:44:39
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-27 09:21:02
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي