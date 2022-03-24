لليوم الثاني.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الامريكي، اليوم الخميس، لتسجل 201 مليون دولار.

وذكر المراسل الاقتصادي في وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 5.19 بالمئة لتصل الى 201 مليون و153 الفاً و180 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيه 212 مليوناً و988 الفاً و795 دولاراً.

وأضاف أن الحوالات الخارجية بلغت خلال مزاد اليوم، 154 مليوناً و653 الفا و180 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 56 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة توسط.