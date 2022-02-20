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لليوم الثاني .. انخفاض كبير لأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-20T07:12:20+0000
لليوم الثاني .. انخفاض كبير لأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار ليوم أمس السبت في بغداد 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  144500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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