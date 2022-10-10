لليوم الثاني.. انخفاض كبير بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير، يوم الاثنين، لتصل الى اقل من خمسة ملايين دولار بفارق امس الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 221 مليوناً و852 ألفاً و474 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً للدولار الواحد.

وبين مراسلنا ان نسبة 98% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 217 مليوناً و402 ألف و474 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت أربعة ملايين و450 ألف دولار.

وأشار إلى ان 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، وثلاثة مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 46 شركة توسط.