لليوم الثاني.. انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 68 سنتاً بما يعادل 1.1%‎‎ ليصل إلى 66.67 دولاراً للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 68 سنتاً بما يعادل 0.98% ليصل 68.92 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً مقتربة من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن تسهم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في تجنب صراع عسكري قد يربك الإمدادات، فيما حدّت زيادة مخزونات الخام الأميركية من المكاسب.

وارتفع خام برنت 71.12 دولاراً، وارتفع خام تكساس الأميركي 65.65 دولاراً.