لليوم الثاني.. انخفاض أسعار خامي البصرة وسط ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط لليوم الثاني على التوالي، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 23 سنتا بما يعادل 0.36% ليصل إلى 64.12 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 23 سنتا او ما يعادل 0.34٪ ليصل الى 67.27 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال هذا اليوم بعد عقوبات جديدة على إيران وانخفاض مخزونات الخام الامريكية.

وسجل خام برنت اليوم 68.01 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 64.31 دولاراً .