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لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T09:54:46+0000
لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (29 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 393 الف دينار، وسعر شراء 389 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 396 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 الآف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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